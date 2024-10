Ardea furto ad un centro estetico a Nuova Florida

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Ennesimo: nella notte, bersaglio dei malfattori è stato unsituato in una galleria commerciale in via Frosinone. Poco quanto asportato, ma la vetrina è stata sfondata. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di risalire agli autori del. Questo mette in luce ancora una volta i frequenti furti o i tentativi dinella zona. La gente, però, non denuncia, o se lo fa si ricorda tardi. E questo ostacola l’intervento delle forze dell’ordine. Diminuisce intanto la percezione di sicurezza dei cittadini. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.