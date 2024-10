Quotidiano.net - Anm, scorta a pm di Open Arms? Sospetti generano minacce

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Se si crea intorno al processo un clima di tensione mediatica, gli effetti possono anche essere questi. I processi devono svolgersi nel clima di maggiore serenità possibile a beneficio di tutti. Operazioni che creano intorno al processo un'aurea di sospetto possono produrre questo tipo di effetti: attacco alle persone, quindi dei magistrati, con violenze everbali. Non posso che appellarmi alla saggezza di chi ruota intorno al processo. Quel tipo di approccio con polemiche è solo dannoso e pregiudiziale e non può che produrre scorie". Così il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, all'ANSA, in merito allaassegnata alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa al processo, che vede imputato il ministro Matteo Salvini.