Metropolitanmagazine.it - Andrew Garfield dice che Mel Gibson “merita di fare film”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha imparato molto da Melsul set di Hacksaw Ridge del 2016 e sostiene che il regista dovrebbe continuare a. L’attore di We Live In Time, che è ebreo, ritiene che tutti meritino opportunità di crescere e imparare dai propri errori passati, compresodopo i suoi commenti antisemiti. “Ho imparato molto, in realtà. Ho imparato che le persone possono guarire. Ho imparato che le persone possono cambiare, che le persone possono ricevere aiuto“, ha dettoa proposito del lavoro con. “Ho imparato che tuttino rispetto. E che le personeno seconde possibilità, terze possibilità, quarte possibilità. Che nessuno di noi è infallibile“.ha osservato cheha “fatto un sacco di belle guarigioni con se stesso“, aggiungendo, “E grazie a Dio. Perché è un regista straordinario, e penso che meriti di