Ancelotti: «Mbappé in Svezia? Io sono stato due giorni a Londra e non ho chiesto il permesso a nessuno»

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Real contro il Celta Vigo. L’allenatore italiano ha parlato del caso, accusato secondo i media svedesi di presunto stupro.ha detto: «() Ha approfittato della pausa per migliorare la sua condizione. Sta molto bene, è felice e non vede l’ora di tornare domani per aiutare la squadra. Questi 15lo hanno aiutato molto, perché è un giocatore diverso da quello che era prima della pausa». Ha lavorato tatticamente condurante la sosta? «Solo a livello fisico. A livello tattico la sua posizione non cambia rispetto a come ha giocato nelle ultime partite. Con Vinicius può cambiare posizione sulla fascia sinistra, ma noi ci siamo concentrati sul lavoro fisico. Questa pausa è stata positiva per lui e credo che stia facendo molto bene».