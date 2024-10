America’s Cup, New Zealand torna alla vittoria e allunga su Ineos (Di venerdì 18 ottobre 2024) alla settima regata il parziale è di 5-2 Dopo i due ko subiti nelle ultime due regate, il defender dell'America's Cup torna a dominare a Barcellona: la settima regata è di Emirates New Zealand, che si porta sul 5-2 dopo aver surclassato Ineos Britannia. I neozelandesi sono a 2 vittorie dal trionfo. La regataIl sorpasso Sbircialanotizia.it - America’s Cup, New Zealand torna alla vittoria e allunga su Ineos Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)settima regata il parziale è di 5-2 Dopo i due ko subiti nelle ultime due regate, il defender dell'America's Cupa dominare a Barcellona: la settima regata è di Emirates New, che si porta sul 5-2 dopo aver surclassatoBritannia. I neozelandesi sono a 2 vittorie dal trionfo. La regataIl sorpasso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2 : date - programma - orari - tv - La serie che mette in palio la America’s Cup si è clamorosamente riaperta dopo il doppio successo odierno firmato da INEOS Britannia: i britannici hanno approfittato di un clamoroso errore commesso da Team New Zealand nella partenza di gara-5 e poi sono stati superlativi allo start di gara-6, mettendosi alle spalle gli avversari e contenendo il tentativo di rimonta inscenato dal Defender. (Oasport.it)