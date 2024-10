AlbaniaMeloni | decisione pregiudiziale

Albania,Meloni: decisione pregiudiziale (Di venerdì 18 ottobre 2024) 18.40 La premier Meloni definisce "pregiudiziale" la decisione dei giudici di Roma sui migranti in Albania. "E' molto difficile cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni". "Alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania e colpisce il fatto che la decisione sia stata anticipata ieri da esponenti Dem",dice. Convocato per lunedì un Consiglio dei ministri "per superare questi ostacoli. Non spetta alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri, ma ai governi". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 18.40 La premier Meloni definisce "" ladei giudici di Roma sui migranti in Albania. "E' molto difficile cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni". "Alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania e colpisce il fatto che lasia stata anticipata ieri da esponenti Dem",dice. Convocato per lunedì un Consiglio dei ministri "per superare questi ostacoli. Non spetta alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri, ma ai governi".

