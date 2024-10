Albania, stop dei giudici. L'ira di Meloni: "Contro di noi parte delle istituzioni" (Di venerdì 18 ottobre 2024) I magistrati di Roma si mettono Contro i centri per i migranti allestiti in Albania dal governo, in virtù dell'accordo con il Paese governato da Edi Rama che molti stati Ue guardano con estremo interesse per risolvere il problema dell'immigrazione irregolare. "È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutarti a dare risposte ai problemi", afferma la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, contestando la decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti negli hotspot in Albania di 12 migranti, presto in Italia. "Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Iltempo.it - Albania, stop dei giudici. L'ira di Meloni: "Contro di noi parte delle istituzioni" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I magistrati di Roma si mettonoi centri per i migranti allestiti indal governo, in virtù dell'accordo con il Paese governato da Edi Rama che molti stati Ue guardano con estremo interesse per risolvere il problema dell'immigrazione irregolare. "È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione diche dovrebbero aiutarti a dare risposte ai problemi", afferma la premier Giorgiain un punto stampa a Beirut, contestando la decisione deidi Roma di non convalidare i trattenimenti negli hotspot indi 12 migranti, presto in Italia. "Penso che la decisione deidi Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa decisione deiè stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La lunga notte di Gjader. In Albania anche la commissione d’asilo : ecco perché è una gara contro il tempo (e i giudici di Roma) - La posta è molto più alta, ha a che fare con i diritti e il governo ha deciso di giocarsi tutto. Una forzatura, a maggior ragione se ai danni di chi, in base al diritto Ue, non avrebbe mai dovuto essere esaminato con quella procedura rapida e povera di tutele, tantomeno in Albania. Il 4 ottobre la Corte di giustizia europea ha sentenziato che il diritto europeo non lo ammette, che un Paese è ... (Ilfattoquotidiano.it)

Feltri contro i detrattori del crocifisso nei centri in Albania : “Basta scusarci di essere cristiani” - Ad avvistare il crocifisso è stato un reportage della Stampa dal quale è nato un “caso”. Basta, scrive: “noi non dobbiamo più scusarci di essere cristiani”. Il crocifisso sta legittimamente al suo posto, ossia all’ingresso di una cappella, un luogo in cui si prega e che accoglie chiunque, anche chi cristiano non è. (Secoloditalia.it)

Centro rimpatri in Albania da 134 milioni l’anno : Piantedosi lo difende - ma è scontro con l’opposizione - Il Ministro ha parlato di controlli fatti sulla banca dati nazionale, ma noi ci riferiamo a società albanesi, che non sono registrate nell’albo nazionale italiano”, ha sottolineato. Sappiamo che l’unico operatore economico selezionato con sede in Albania è la ditta ‘Everest Shpk’, ma non si conoscono i nomi dei subappaltatori. (Lanotiziagiornale.it)