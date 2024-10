Alba Parietti nel mirino dei ladri: "Stare a Milano è una roulette russa, viviamo nel terrore" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutto risveglio per Alba Parietti. La showgirl 63enne, come lei stessa ha raccontato sui social, nella notte è finita nel mirino dei ladri, che le hanno rubato i quattro pneumatici della sua auto, una Bmw. La Parietti ha anche postato alcune stories mostrando le immagini di altre macchine Milanotoday.it - Alba Parietti nel mirino dei ladri: "Stare a Milano è una roulette russa, viviamo nel terrore" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutto risveglio per. La showgirl 63enne, come lei stessa ha raccontato sui social, nella notte è finita neldei, che le hanno rubato i quattro pneumatici della sua auto, una Bmw. Laha anche postato alcune stories mostrando le immagini di altre macchine

Alba Parietti vittima di un furto di gomme a Milano : “Vivere qui è diventata una roulette russa” - Parlare di sorpresa in realtà è un errore. E anche la Parietti si è risvegliata con la stessa brutta sorpresa. La conduttrice decide allora di sfogare tutta la sua rabbia in un lungo post su Instagram in cui condivide anche la foto della sua auto senza più le gomme. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione è uno Stato che ha fallito. (Thesocialpost.it)

