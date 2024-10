Accoltella alla pancia un collega per dissidi sul lavoro: operaio arrestato per tentato omicidio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Il litigio per futili motivi: pare che i due fossero in disaccordo sulle modalità di esecuzione di un lavoro. Poi uno degli operai, un cinquantatreenne italiano, ha sferrato una coltellata al collega trentatreenne, centrandolo all'addome. L'aggressore, reo confesso, è stato arrestato dalla polizia locale per tentato omicidio: "Sono stato io", ha ammesso. Il ferito, operato d'urgenza, è ricoverato in prognosi riservata. Nel parcheggio del Mediaworld Il raid è andato in scena alle 14.30 di venerdì 18 ottobre in un cantiere edile del parcheggio del magazzino del Mediaworld di viale Certosa. Stando alle prime informazioni, i due hanno litigato in maniera piuttosto animata, richiamando anche l'attenzione di altri colleghi. Poi il cinquantatreenne ha colpito l'altro, ferendolo alla pancia. Ilgiorno.it - Accoltella alla pancia un collega per dissidi sul lavoro: operaio arrestato per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Il litigio per futili motivi: pare che i due fossero in disaccordo sulle modalità di esecuzione di un. Poi uno degli operai, un cinquantatreenne italiano, ha sferrato una coltellata altrentatreenne, centrandolo all'addome. L'aggressore, reo confesso, è statopolizia locale per: "Sono stato io", ha ammesso. Il ferito, operato d'urgenza, è ricoverato in prognosi riservata. Nel parcheggio del Mediaworld Il raid è andato in scena alle 14.30 di venerdì 18 ottobre in un cantiere edile del parcheggio del magazzino del Mediaworld di viale Certosa. Stando alle prime informazioni, i due hanno litigato in maniera piuttosto animata, richiamando anche l'attenzione di altri colleghi. Poi il cinquantatreenne ha colpito l'altro, ferendolo

