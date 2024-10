A Cento tutto pronto per il Pink Floyd festival (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cento (Ferrara), 18 ottobre 2024 – Un appuntamento unico per celebrare il mito dei ‘Pink Floyd’. La presentazione dell’evento si è tenuta stamani nei locali del Palazzo Roverella a Ferrara, alla presenza degli organizzatori e ospite d'eccezione Machan Taylor. La Pro Loco del Gambero di Cento, con il patrocinio del Comune di Cento, ha organizzato il ritorno della grande musica a Cento (Fe). Al Teatro La Pandurera sabato 19 ottobre, dove si terrà la quinta edizione del Pink Floyd festival, dedicato ai 30 anni dell’album ‘The Division Bell’. L’evento è parte del progetto ‘un concerto per la vita’, dedicato alla raccolta di fondi a sfondo sociale. In questo caso parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc. Ilrestodelcarlino.it - A Cento tutto pronto per il Pink Floyd festival Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Ferrara), 18 ottobre 2024 – Un appuntamento unico per celebrare il mito dei ‘’. La presentazione dell’evento si è tenuta stamani nei locali del Palazzo Roverella a Ferrara, alla presenza degli organizzatori e ospite d'eccezione Machan Taylor. La Pro Loco del Gambero di, con il patrocinio del Comune di, ha organizzato il ritorno della grande musica a(Fe). Al Teatro La Pandurera sabato 19 ottobre, dove si terrà la quinta edizione del, dedicato ai 30 anni dell’album ‘The Division Bell’. L’evento è parte del progetto ‘un concerto per la vita’, dedicato alla raccolta di fondi a sfondo sociale. In questo caso parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Cinquecento a Ferrara : capolavori senza tempo in mostra a Palazzo dei Diamanti - it . La mostra aperta a Palazzo dei Diamanti ripercorre le vicende artistiche del primo Cinquecento a Ferrara, dagli anni del passaggio di consegne da Ercole I d’Este al figlio Alfonso I (1505) fino al 1534, anno della morte di quest’ultimo, committente raffinato e di grandi ambizioni, capace di rinnovare gli spazi privati della corte come quelli pubblici della città. (Lanazione.it)

Il Cinquecento a Ferrara. Al via l’allestimento della mostra ai Diamanti - La rassegna costituisce la seconda tappa di una più ampia e ambiziosa indagine del tessuto culturale e artistico intitolata Rinascimento a Ferrara 1471-1598: da Borso ad Alfonso II d’Este, vale a dire la stagione compresa tra l’elevazione della città a ducato e il suo passaggio dalla dinastia estense al diretto controllo dello Stato Pontificio. (Ilrestodelcarlino.it)

'Il Cinquecento a Ferrara' - al via l'allestimento della mostra che celebra il Rinascimento estense - Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La rassegna costituisce la seconda tappa di una. In questi giorni, ha preso il via l'allestimento alla nuova mostra di palazzo dei Diamanti, 'Il Cinquecento a Ferrara. . Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso', che apre al pubblico sabato 12 ottobre. (Ferraratoday.it)