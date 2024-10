19enne violentato e picchiato da baby gang, poi buttato in mare con le mani legate: salvo per miracolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni di origine pakistana è stato brutalmente picchiato e gettato in mare con le mani legate da un gruppo di ragazzini, probabilmente una baby gang, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre a Santo Spirito, vicino Bari. Il giovane è riuscito miracolosamente a sopravvivere dopo essere rimasto in acqua per circa due ore, a poche centinaia di metri dal porto. A salvare il ragazzo è stato un pescatore che, intorno alle 2 del mattino, ha notato qualcosa di strano mentre usciva con la sua imbarcazione e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane, in stato di ipotermia con una temperatura corporea scesa a 34 gradi, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Secondo i medici, sarebbe bastato qualche minuto in più per rendere la situazione fatale. Thesocialpost.it - 19enne violentato e picchiato da baby gang, poi buttato in mare con le mani legate: salvo per miracolo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni di origine pakistana è stato brutalmentee gettato incon leda un gruppo di ragazzini, probabilmente una, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre a Santo Spirito, vicino Bari. Il giovane è riuscitosamente a sopravvivere dopo essere rimasto in acqua per circa due ore, a poche centinaia di metri dal porto. A salvare il ragazzo è stato un pescatore che, intorno alle 2 del mattino, ha notato qualcosa di strano mentre usciva con la sua imbarcazione e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane, in stato di ipotermia con una temperatura corporea scesa a 34 gradi, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Secondo i medici, sarebbe bastato qualche minuto in più per rendere la situazione fatale.

