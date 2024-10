Tutto.tv - Yulia Bruschi delusa da Giglio al Grande Fratello: fraintendimenti a letto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il legame trae Lucali, detto, sta diventando sempre più forte all’interno della casa del. Tra i due, inoltre, si respira una certa tensione erotica che spinge molti a credere che, ben presto, si lasceranno andare alla passione. Tuttavia, in queste ore tra di loro c’è stato un fraintendimento. Ecco cosa è successo. Cosa ha fattoche ha delusoal GF In ogni flirt che si rispetti, non possono certamente mancare ie i piccoli screzi, che in certe occasioni servono a forgiare ancor di più un rapporto. Questo è ciò che è accaduto questa mattina a. La ragazza, infatti, è rimasta piuttosto male per un comportamento assunto dal coinquilino questa notte.