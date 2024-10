Quotidiano.net - Venier, 'stoccaggi di gas al 97% e vale 1/3 dei consumi'

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Siamo al 97% di, che1/3 deidi gas, passeremo l'inverno tranquilli nonostante il clima di incertezza". Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefanoricordando che "l'Europa è al 95% degli". Anche quest'anno - sottolinea - ci siamo preparati adeguatamente ad affrontare l'inverno". Il manager sottolinea poi come oltre agli, "l'impianto di rigassificazione di Piombino sta funzionando a pieno regime e anche se abbiamo avuto la nave di Livorno in manutenzione per 6 mesi, abbiamo ricevuto in 9 mesi circa 120 navi di cui un 1/3 dagli Usa, 1/3 dal Qatar e un 25% dall'Algeria". "C'è dunque una diversificazione intrinseca delle fonti - sottolinea - e questo ci pone in un una posizione favorevole".