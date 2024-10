Gaeta.it - Valencia: città verde e innovativa eccellente per fuga urbana in Europa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Valencia, terza città più popolosa della Spagna, è stata recentemente premiata come la migliore città europea ai Traveler's Readers' Choice Awards 2024. Nella competizione che ha coinvolto più di 125.000 lettori, Valencia ha avuto la meglio su celebri metropoli come Parigi, Roma e Berlino, affermandosi come una delle destinazioni più attraenti per chi cerca un'esperienza di viaggio autentica e sostenibile. Questo riconoscimento non solo celebra il patrimonio culturale e architettonico della città, ma mette anche in luce i suoi sforzi verso un futuro ecologico e innovativo. Valencia: un trionfo tra le città europee Con una popolazione che supera gli 800.000 abitanti, Valencia ha dimostrato di essere una meta molto apprezzata dai viaggiatori.