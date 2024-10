Un Nintendo 64 in 4K: Analogue 3D uscirà nel 2025 e sarà compatibile con tutte le cartucce originali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Analogue ha aperto i preordini e svelato le specifiche tecniche della console, che emula a livello hardware la console originale del 1996 Dday.it - Un Nintendo 64 in 4K: Analogue 3D uscirà nel 2025 e sarà compatibile con tutte le cartucce originali Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha aperto i preordini e svelato le specifiche tecniche della console, che emula a livello hardware la console originale del 1996

Cuisineer - annunciata la data di uscita per console PlayStation - Xbox e Nintendo Switch - Elevando la sua lodata ricetta su PC, l’apprezzato roguelite/restaurant sim ora impreziosisce il suo gameplay con ingredienti freschi come nuove armi, festival tutto l’anno, una funzionalità guardaroba e altre gustose inclusioni che sicuramente renderanno le cose più piccanti. . I dettagli sulle edizioni digitali saranno annunciati in un secondo momento. (Game-experience.it)

Xbox - PlayStation e Nintendo : un report rivela le entrate derivanti da console ed hardware - Secondo l’analista questo elemento è riscontrabile anche dal fatto che il colosso di Redmond non abbia lavorato per smettere di vendere l’hardware Xbox in perdita, perfezionando i processi di produzione per iniziare a vendere console redditizie come Sony, che ha effettuato più revisioni di PS5 per ridurre i costi di spedizione ed ottimizzare la produzione. (Game-experience.it)

Nintendo - utile -55% nel trimestre in attesa della nuova console - La flessione delle vendite delle console e i sistemi di software per i videogiochi pesano sui conti della Nintendo, che mantiene le stime pessimistiche per l'anno fiscale in corso, nonostante la svalutazione dello yen. Dopo il successo durante il periodo della pandemia da Covid, le vendite della popolare Switch, sul mercato da 8 anni, sono scese del 46% a quota 2,1 milioni. (Quotidiano.net)