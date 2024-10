Uccisi perché scambiati per ladri, ergastolo confermato per il camionista di Ercolano (Di giovedì 17 ottobre 2024) NAPOLI – La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo per Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano che, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021, ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due giovani ventenni di Portici, scambiati per ladri. Il processo di secondo grado, iniziato il 4 luglio, ha ribadito la sentenza di primo grado emessa il 16 marzo 2023 dalla Corte d’Assise di Napoli, che aveva riconosciuto Palumbo colpevole di duplice omicidio volontario. “Speriamo che questa triste pagina, che ha sconvolto una comunità, si chiuda qui”, ha dichiarato l’avvocato Maurizio Capozzo, legale della famiglia Pagliaro, esprimendo soddisfazione per una sentenza che, a suo dire, “rende giustizia per un crimine ancora inspiegabile”. Primacampania.it - Uccisi perché scambiati per ladri, ergastolo confermato per il camionista di Ercolano Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) NAPOLI – La Corte d’Assise d’Appello di Napoli hala condanna all’per Vincenzo Palumbo, ildiche, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021, ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due giovani ventenni di Portici,per. Il processo di secondo grado, iniziato il 4 luglio, ha ribadito la sentenza di primo grado emessa il 16 marzo 2023 dalla Corte d’Assise di Napoli, che aveva riconosciuto Palumbo colpevole di duplice omicidio volontario. “Speriamo che questa triste pagina, che ha sconvolto una comunità, si chiuda qui”, ha dichiarato l’avvocato Maurizio Capozzo, legale della famiglia Pagliaro, esprimendo soddisfazione per una sentenza che, a suo dire, “rende giustizia per un crimine ancora inspiegabile”.

