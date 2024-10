Uccisero i genitori a fucilate, i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha detto che entro dieci giorni deciderà se chiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle Menendez, i due fratelli condannati all'ergastolo ostativo per aver ucciso a fucilate i genitori nella loro casa di Beverly Hills. Una nuova sentenza che potrebbe portare alla scarcerazione dei L'articolo Uccisero i genitori a fucilate, i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha detto che entro dieci giorni deciderà se chiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle, i duecondannati all'ergastolo ostativo per aver ucciso anella loro casa di Beverly Hills. Una nuova sentenza che potrebbe portare alla scarcerazione dei L'articolo, iilper iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Uccisero i genitori a fucilate - i familiari chiedono il rilascio per i fratelli Menendez - Ora i familiari chiedono una nuova sentenza: "Hanno pagato abbastanza" Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha detto che entro dieci giorni deciderà se chiedere una nuova sentenza per Eric e Lyle Menendez, […]. Eric e Lyle dopo gli abusi subiti dal padre uccisero i genitori e vennero condannati all'ergastolo ostativo negli Anni '90. (Sbircialanotizia.it)

