Uccide la figlia di 2 anni con un cuscino poi manda un messaggio all' ex marito | Non esiste più

Cisliano - uccise la figlia soffocandola con il cuscino : pena di 12 anni confermata per Patrizia Coluzzi - . La 45enne, già madre di due gemelli avuti da una precedente relazione, la notte fra il 7 e l’8 marzo del 2021 uccise la figlia Edith, di soli due anni, soffocandola con un cuscino nell’appartamento a Cisliano dove viveva con il marito. . ". . La donna aveva poi tentato di togliersi la vita. “Smentite” le parti Il sostituto pg Massimo Gaballo e la difesa avevano chiesto l’assoluzione, ma i ... (Ilgiorno.it)

Cisliano : uccise la figlia soffocandola con il cuscino - pena di 12 anni confermata - La donna aveva poi tentato di togliersi la vita. Caro marito, adesso vai pure a denunciarmi anche per sequestro di minore, oltre che per calunnia e diffamazione. . Patrizia Coluzzi avrebbe ucciso la figlia a causa del profondo disagio emotivo che stava vivendo in quel periodo. William Anzaghi con la figlia Edith, soffocata nella casa di Cisliano dove viveva con la madre Patrizia Coluzzi (a ... (Ilgiorno.it)