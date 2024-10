Ilrestodelcarlino.it - ’Tutti in campo’ aiuta le famiglie. Sostegno fino a 420 euro

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Contributi alleper sostenere la pratica sportiva di bambini e ragazzi: con "Tutti in campo – Diritti allo sport" l’amministrazione comunale di Maranello promuove un progetto indirizzato ai giovani dai 6 ai 16 anni per incentivare il diritto allo sport, tramite l’erogazione di contributi a favore delleper l’iscrizione dei propri figli a corsi di pratica sportiva per l’anno sportivo 2024/2025 che si svolgono presso gli impianti sportivi e le palestre comunali. La scadenza per la presentazione delle domande, che va presentata sul portale Entranext del Comune è il prossimo 31 ottobre.