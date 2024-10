Ilrestodelcarlino.it - Torna Suner, dal punk al pop coreano: sonorità miste

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è una vitalità sonora, in Emilia Romagna, che, attraverso una fitta rete di club, dalla Riviera sino ai paesi della Bassa, percorre la regione, offrendo non solo spazio ai nomi affermati, ma anche un’opportunità ai giovani talenti di incontrare il pubblico, confrontarsi, sperimentare. Una realtà in movimento ben fotografata, anche nel 2024, da ’’, la rassegna itinerante organizzata dall’Arci e ospitata da tanti locali, che va in scena fino al 26 ottobre, proponendo una grande varietà di linguaggi, dal pop alla ricerca, con alcune interessanti anteprime discografiche. Ilè fonte d’ispirazione per l’appuntamento di domani a Piacenza al Circolo Belleri, con James Jonathan Clancy, bolognese, accompagnato da un quartetto nel quale spicca la sassofonista Laura Agnusdei, una delle musiciste più amate nel panorama del jazz d’avanguardia internazionale.