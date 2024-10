THE PENGUIN: il trailer di metà stagioni vede Oz Cobb contro Sofia Falcone (Di giovedì 17 ottobre 2024) THE PENGUIN: il trailer di metà stagioni vede Oz Cobb contro Sofia Falcone Siamo a quattro episodi de The PENGUIN sulla HBO (qui potete leggere il nostro riassunto dell’ultima puntata) e la rete via cavo ha appena rilasciato un nuovo trailer di metà stagione ricco di azione per lo spin-off di Batman al New York Comic Con. Con il tradimento di Oz Cobb in primo piano nella mente di Sofia Falcone, quest’ultima sta facendo un’offerta per la malavita di Gotham City e vuole il Pinguino morto! Oz, nel frattempo, cerca di raccogliere gli scarti e raduna i suoi seguaci per riprendersi la città dai Falcone e dai Maroni del mondo. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) THE: ildiOzSiamo a quattro episodi de Thesulla HBO (qui potete leggere il nostro riassunto dell’ultima puntata) e la rete via cavo ha appena rilasciato un nuovodistagione ricco di azione per lo spin-off di Batman al New York Comic Con. Con il tradimento di Ozin primo piano nella mente di, quest’ultima sta facendo un’offerta per la malavita di Gotham City e vuole il Pinguino morto! Oz, nel frattempo, cerca di raccogliere gli scarti e raduna i suoi seguaci per riprendersi la città daie dai Maroni del mondo.

