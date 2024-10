Tenta di rubare dei "Gratta e Vinci" al bar ma il titolare lo uccide a colpi di forbici (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Ucciso a colpi di forbici per aver Tentato di rubare alcuni "Gratta e Vinci" in un bar. E' finita all'alba di giovedì 17 ottobre la vita di Eros Di Ronza, 37enne già noto alla giustizia che, con l'aiuto di un complice, ha divelto la serranda del locale di via Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di Milano. Il titolare, un 31enne di origine cinese che abita al piano di sopra, ha sentito dei rumori, tra cui l'antifurto, ed è sceso in strada armato di forbici in compagnia di altri connazionali, tra cui uno zio di 50 anni. Il cinese avrebbe avuto un primo confronto appena fuori dal locale con Di Ronza, che era riuscito a prendere alcuni "Gratta e Vinci". La discussione sarebbe poi proseguita a poca distanza quando il 37enne e il complice hanno cercato di scappare. A quel punto Di Ronza sarebbe stato colpito più volte (almeno venti) al torace dal barista. Agi.it - Tenta di rubare dei "Gratta e Vinci" al bar ma il titolare lo uccide a colpi di forbici Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Ucciso adi forbici per averto dialcuni "" in un bar. E' finita all'alba di giovedì 17 ottobre la vita di Eros Di Ronza, 37enne già noto alla giustizia che, con l'aiuto di un complice, ha divelto la serranda del locale di via Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di Milano. Il, un 31enne di origine cinese che abita al piano di sopra, ha sentito dei rumori, tra cui l'antifurto, ed è sceso in strada armato di forbici in compagnia di altri connazionali, tra cui uno zio di 50 anni. Il cinese avrebbe avuto un primo confronto appena fuori dal locale con Di Ronza, che era riuscito a prendere alcuni "". La discussione sarebbe poi proseguita a poca distanza quando il 37enne e il complice hanno cercato di scappare. A quel punto Di Ronza sarebbe statoto più volte (almeno venti) al torace dal barista.

