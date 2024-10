Tapiro d’oro per Beatrice Luzzi: la stoccata ad Alfonso Signorini – VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tapiro d'oro di Striscia la Notizia per Beatrice Luzzi dopo lo scandalo del piumone al Grande Fratello: arriva la nuova frecciatina ad Alfonso Signorini. L'articolo Tapiro d’oro per Beatrice Luzzi: la stoccata ad Alfonso Signorini – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Tapiro d’oro per Beatrice Luzzi: la stoccata ad Alfonso Signorini – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)d'oro di Striscia la Notizia perdopo lo scandalo del piumone al Grande Fratello: arriva la nuova frecciatina ad. L'articoloper: laadproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d’oro e risponde alla stoccata di Signorini : “Lui e Cesara me l’hanno fatta pagare” - Dopo la provocazione di Signorini al GF, Striscia La Notizia ha intercettato Beatrice Luzzi per la consegna del Tapiro d'oro L'articolo Beatrice Luzzi riceve il Tapiro d’oro e risponde alla stoccata di Signorini: “Lui e Cesara me l’hanno fatta pagare” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Beatrice Luzzi contro Signorini a Striscia : stoccata dopo Grande Fratello - Signorini, visibilmente sorpreso, ha commentato: "Cioè, la Luzzi è una santa a confronto". Quando Staffelli le ha chiesto se ci fosse davvero stato qualcosa sotto il piumone con Garibaldi, Luzzi ha risposto seccamente: "Non è successo niente sotto al piumone!" Beatrice Luzzi: la frecciatina a Signorini e Cesara Buonamici A Striscia la Notizia Beatrice Luzzi non si è fermata qui. (Tvpertutti.it)

Striscia la Notizia - Tapiro d’Oro a Beatrice Luzzi che replica allo scivolone di Signorini - E, come sempre, il pubblico si è diviso tra chi ha apprezzato l’ironia pungente del conduttore e chi, al contrario, non ha affatto gradito la “battutaccia” di Signorini, considerandola un vero scivolone, per usare un eufemismo. “Secondo me il vero esperto è lui – ha commentato l’opinionista ai microfoni di Striscia -. (Dilei.it)