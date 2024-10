Stretto di Messina: il dibattito sul ponte si intensifica, le associazioni denunciano risposte inadeguate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni del management della società Stretto di Messina hanno suscitato polemica tra associazioni, cittadini e professionisti che stanno monitorando il controverso progetto del ponte sullo Stretto. Gli interventi critici hanno evidenziato una mancanza di risposte tecniche adeguate e un atteggiamento definito “arrogante” da parte della società rispetto alle preoccupazioni espresse. Polemiche sulle osservazioni critiche al progetto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha definito le contestazioni delle associazioni come manifestazioni di arroganza. Invece di offrire risposte chiare e dettagliate agli aspetti tecnici sollevati, la società ha scelto di ripetere argomentazioni già conosciute, disconnettendo il dialogo dalle sollecitazioni presentate. Gaeta.it - Stretto di Messina: il dibattito sul ponte si intensifica, le associazioni denunciano risposte inadeguate Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni del management della societàdihanno suscitato polemica tra, cittadini e professionisti che stanno monitorando il controverso progetto delsullo. Gli interventi critici hanno evidenziato una mancanza ditecniche adeguate e un atteggiamento definito “arrogante” da parte della società rispetto alle preoccupazioni espresse. Polemiche sulle osservazioni critiche al progetto Pietro Ciucci, amministratore delegato della societàdi, ha definito le contestazioni dellecome manifestazioni di arroganza. Invece di offrirechiare e dettagliate agli aspetti tecnici sollevati, la società ha scelto di ripetere argomentazioni già conosciute, disconnettendo il dialogo dalle sollecitazioni presentate.

