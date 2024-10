Settebello sospeso per sei mesi, niente Coppa del mondo a gennaio (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - L'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha sospeso Il Settebello per 6 mesi a partire da oggi a seguito delle polemiche e proteste conseguenti la sconfitta contro l'Ungheria alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale italiana di pallanuoto maschile non potrà quindi partecipare alla 18esima edizione della Coppa del mondo e quindi difendere l'argento conquistato nel 2023. La Nazionale maschile di pallanuoto era stata inserita nella Divisione 1 di qualificazione in programma dal 6 all'11 gennaio 2025 a Novi Sad in Serbia. La squalifica terminerà a meta' aprile del prossimo anno. L'appuntamento clou per il Settebello e per tutta l'Italia del nuoto e degli sport acquatici del 2025, saranno i Campionati mondiali che si terranno dall'11 luglio al 3 agosto a Singapore. I pallanuotisti azzurri sono già qualificati.  La sospensione, di fatto, è una squalifica. Agi.it - Settebello sospeso per sei mesi, niente Coppa del mondo a gennaio Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - L'Aquatics Integrity Unit della World Aquatics haIlper 6a partire da oggi a seguito delle polemiche e proteste conseguenti la sconfitta contro l'Ungheria alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale italiana di pallanuoto maschile non potrà quindi partecipare alla 18esima edizione delladele quindi difendere l'argento conquistato nel 2023. La Nazionale maschile di pallanuoto era stata inserita nella Divisione 1 di qualificazione in programma dal 6 all'112025 a Novi Sad in Serbia. La squalifica terminerà a meta' aprile del prossimo anno. L'appuntamento clou per ile per tutta l'Italia del nuoto e degli sport acquatici del 2025, saranno i Campionati mondiali che si terranno dall'11 luglio al 3 agosto a Singapore. I pallanuotisti azzurri sono già qualificati.  La sospensione, di fatto, è una squalifica.

