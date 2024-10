Serena Williams, il dramma sui social: "Operata per una cisti branchiale grande come un pompelmo" (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tennista americana ha pubblicato un video su TikTok parlando del problema di salute che ha avuto poche settimane fa e che l'ha portata a doversi sottoporre a un delicato intervento chirurgico Ilgiornale.it - Serena Williams, il dramma sui social: "Operata per una cisti branchiale grande come un pompelmo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tennista americana ha pubblicato un video su TikTok parlando del problema di salute che ha avuto poche settimane fa e che l'ha portata a doversi sottoporre a un delicato intervento chirurgico

Serena Williams rivela : “Ho dovuto rimuovere una cisti branchiale” - Mi è stato detto che non era necessario toglierla e che quindi avrei potuto decidere in autonomia. Serena Williams è ricomparsa nelle ultime ore sui social, dove ha parlato dei problemi di salute che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo. Quindi non l’ho rimossa”, spiega. “Nel periodo successivo ho però visto che continuava a crescere e allora ho deciso di fare altri test. (Sportface.it)