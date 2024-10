Rimane folgorato mentre lavora a un traliccio dell’alta tensione: morto operaio di 27 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un 27enne è deceduto nel pomeriggio del 17 ottobre dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. Il giovane operaio stava eseguendo lavori di manutenzione su un traliccio a Bagolino (Brescia). Fanpage.it - Rimane folgorato mentre lavora a un traliccio dell’alta tensione: morto operaio di 27 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un 27enne è deceduto nel pomeriggio del 17 ottobre dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. Il giovanestava eseguendo lavori di manutenzione su una Bagolino (Brescia).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Folgorato mentre lavora a un traliccio : operaio muore a 27 anni - Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza in ospedale, purtroppo l’operaio non ce l’ha fatta. Originario del Perù e residente ufficialmente a Firenze, l’uomo è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando su un traliccio. È deceduto durante il trasporto in ospedale l’operaio di 27 anni che era rimasto folgorato in un cantiere a Bagolino, in provincia di ... (Thesocialpost.it)