Rigori fatali per il Matelica, fa festa l'Osimana (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2 OSIMANA 0 4-5 dopo i calci di rigore : Ginestra, Rosolani, Wahi (29'st Merli), Aquila (24' st Zappasodi), Lucarini, Gabrielli (40' st Gashi), Giovannini, Gabrielli, Bagnolo, Antonioni, Veneroso, Strupsceki. All. Santoni. OSIMANA: Cingolani, Marchesini (10' st Falcioni), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Bellucci, Bugaro, Fermani, Gigli, Buonaventura (33' st Minnozzi), Alessandroni (10' st Mafei). All. Labriola. Arbitro: El Mouhsini di Pesaro. Reti: 40' Veneroso, 1' st Bagnolo. Note: la sequenza dei calci di rigore: Strupsceki (M) parato, Minnozzi (O) gol, Antonioni (M) gol, Mafei (O) parato, Bagnolo (M) gol, Bugaro (O) gol, Lucarini (M) gol, Gigli (O) gol, Veneroso (M) parato, Bellucci (O) fuori, Giovannini (M) gol, Calvigioni (O) gol, Merli (M) parato, Fermani (O) gol.

