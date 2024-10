Ragazzi uccisi perché scambiati per ladri, ergastolo confermato per Vincenzo Palumbo (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte di Assise di Appello ha confermato la condanna per l'omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, uccisi nell'ottobre 2021 ad Ercolano (Napoli). Fanpage.it - Ragazzi uccisi perché scambiati per ladri, ergastolo confermato per Vincenzo Palumbo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte di Assise di Appello hala condanna per l'omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella,nell'ottobre 2021 ad Ercolano (Napoli).

Uccisi perché scambiati per ladri - ergastolo confermato - Il processo di secondo grado ha preso il via lo scorso 4 luglio. Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano (Napoli) che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ventenni di ...