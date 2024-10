Punta un coltello contro un compagno di scuola per rubargli la bici, arrestato quattordicenne (Di giovedì 17 ottobre 2024) In due avrebbero accerchiato e minacciato con un coltello un compagno di scuola per portargli via la bici. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio un ragazzo di 14 anni, e denunciato un coetaneo, per un tentativo di rapina avvenuto non lontano dall'Alberghiero, l'istituto che frequentano tutti i Palermotoday.it - Punta un coltello contro un compagno di scuola per rubargli la bici, arrestato quattordicenne Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In due avrebbero accerchiato e minacciato con unundiper portargli via la. La polizia haieri pomeriggio un ragazzo di 14 anni, e denunciato un coetaneo, per un tentativo di rapina avvenuto non lontano dall'Alberghiero, l'istituto che frequentano tutti i

