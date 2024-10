Povertà assoluta per 57 milioni di italiani nel 2023

Povertà assoluta per 5,7 milioni di italiani nel 2023 (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2023 vivevano in condizione di Povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui, 9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente. Lo rileva l'istat. L’incidenza di Povertà assoluta fra i minori si attesta Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nelvivevano in condizione dipoco più di 2,2di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7di individui, 9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente. Lo rileva l'istat. L’incidenza difra i minori si attesta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel 2023 il 9 - 7% degli italiani in povertà assoluta. Record di indigenza tra i minori (quasi 1 - 3 milioni) - tra i lavoratori dipendenti e tra gli operai - Record anche per la povertà estrema tra i nuclei in cui la persona di riferimento è un lavoratore dipendente – l’incidenza ha toccato il 9%, in forte salita dall’8,3% del 2022 – e per il sottoinsieme che vede come “capofamiglia” un operaio: in quella platea l’indigenza raggiunge il 16,5% del totale, contro il 14,7% del 2022, raggiungendo il valore più elevato della serie dal 2014. (Ilfattoquotidiano.it)

Povertà in Italia nel 2023 : oltre 2 - 2 milioni di famiglie colpite - focus su giovani e famiglie numerose - Povertà assoluta: statistiche e tendenze Secondo le informazioni fornite dall’ISTAT, circa 5,7 milioni di individui, ovvero il 9,7% della popolazione residente, si trovano in situazione di povertà assoluta. Infatti, il 30,4% delle famiglie con almeno un membro straniero vive in povertà assoluta, rispetto al 6,3% di quelle composte solo da italiani. (Gaeta.it)

Istat - nel 2023 in povertà assoluta 1 - 29 milioni di minori : record da 2014 - A Sud incidenza famiglie in povertà assoluta resta più alta (10,2%) Il 10,2% di famiglie è in povertà assoluta nel Mezzogiorno. Lo rileva l’Istat nelle statistiche sulla povertà relative all’anno passato. Tra le famiglie povere, il 38,7% risiede nel Mezzogiorno (41,4% nel 2022) e il 45,0% al Nord (42,9% nel 2022). (Lapresse.it)