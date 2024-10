Ilgiorno.it - Perché si uccide? Lo scrittore: “La malvagità è dentro di noi. Ma c’è chi non sa tenere a bada Mister Hyde”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – “Compiere il male fa parte del dna dell’uomo. Ognuno ha in sé Dottor Jekyll ee, non tutti, tengono ail secondo. L’omicidio nasce da qui. Laumana non è recente: è eterna, esiste fin dalle nostre origini”. Comincia così Carlo Lucarelli, tra i più celebri scrittori italiani di gialli e noir, che insieme allo psichiatra e crimonologo Massimo Picozzi ha appena firmato “Nero come l’abisso. Storia dell’omicidio nell’antichità“. Siete partiti dal ““ si? “Nella nostra quadrilogia, che rappresenta una sorta di storia dell’omicidio, in questo ultimo volume approfondiamo le morti violente di cui è percorsa la storia fin dall’alba dei tempi, a cominciare dal primo fratricidio con Caino e Abele e prendendo in considerazione anche i fatti meno conosciuti.