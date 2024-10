Thesocialpost.it - Ornella Vanoni: “Elodie? Dovrebbe fermarsi un attimo. E vi dico cosa penso sui cantanti di oggi”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), icona della musica italiana, non ha mai avuto problemi a esprimere la sua opinione, e questa volta nel mirino delle sue critiche è finita. In un’intervista a Rita Vecchio su Leggo in occasione dei suoi 90 anni, laha parlato del suo nuovo disco e non ha risparmiato parole pungenti verso alcune colleghe della scena musicale attuale, tra cui. “Ditonellapiaga ha una voce più bella di” Riferendosi al brano “Ti voglio”, che ha inciso insieme ae Ditonellapiaga,ha sottolineato che, secondo lei, le due artiste non si distinguono molto nel brano, ma ha elogiato Ditonellapiaga per la sua voce, giudicandola superiore a quella di. “lavorare ancora”, ha detto la mitica. “Sarebbe meglio se si fermasse un, aspettando di trovare un bel pezzo“.