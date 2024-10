Iltempo.it - “O c'è Unifil o c'è la guerra”. L'avviso di Crosetto ad Israele: non ce ne andiamo dal Libano

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «L'imparzialità dei caschi blu è uno dei pilastri. O c'èo c'è la». Il Ministro della Difesa, Guido, nella sua informativa alla Camera, usa parole chiare sulla situazione in Medio Oriente. Dove non ci sarà alcun passo indietro del contingente Onu. «Se rinunciassimo alla presenza dei soldati delle Nazioni Unite in quella zona del mondo oggi, rinunceremmo alla possibilità del mondo di risolvere in modo pacifico le controverse internazionali», ha ribadito. «non ha svolto il compito perché non poteva svolgerlo, per come sono state scritte le regole di ingaggio, non poteva perché le persone che sono andate lì sono andate pensando di dover svolgere il ruolo che svolgono in un altro ambiente, che non è più quello in cui si svolge, e perché l'altro pilastro che sono le forze armate libanesi sono cadute, distrutte dall'inflazione, dal problema economico.