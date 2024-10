Netanyahu, l'arciterrorista Sinwar ha pagato il conto (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Cittadini di Israele, vi dico che Yahya Sinwar è morto. Il responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah, l'arciterrorista che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini è stato ucciso dai nostri eroici soldati. Il conto è stato pagato". Lo ha detto Benyamin Netanyahu parlando alla nazione. Quotidiano.net - Netanyahu, l'arciterrorista Sinwar ha pagato il conto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Cittadini di Israele, vi dico che Yahyaè morto. Il responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah, l'che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini è stato ucciso dai nostri eroici soldati. Ilè stato". Lo ha detto Benyaminparlando alla nazione.

