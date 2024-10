Neonati sepolti in giardino, disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato: “Uno schiaffo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decisione però è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione Repubblica.it - Neonati sepolti in giardino, disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato: “Uno schiaffo” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decisione però è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione

Chiara Petrolini, l'ex fidanzato: "Sono estremamente turbato" Nel corso degli ultimi interrogatori, Chiara non ha risposto alle domande dei pm. La ragazza avrebbe quindi lasciato completamente all'oscuro di tutto famiglia, amici ex fidanzato e qualsivoglia personale medico o comunque operatore medico sanitario.

