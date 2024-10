Neonati morti a Parma, il Riesame dispone il carcere per Chiara Petrolini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma e ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata per il ritrovamento dei resti di due Neonati sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo. Per la giovane, che si trova attualmente ai domiciliari, i giudici hanno disposto la custodia in carcere per l'omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioé anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L'esecuzione della misura è però sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. Tg24.sky.it - Neonati morti a Parma, il Riesame dispone il carcere per Chiara Petrolini Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tribunale deldi Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura die ha disposto ilper, la 21enne indagata per il ritrovamento dei resti di duesepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo. Per la giovane, che si trova attualmente ai domiciliari, i giudici hanno disposto la custodia inper l'omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioé anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L'esecuzione della misura è però sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione.Â

