'Ndrangheta in curva, Calhanoglu rivela: “Ho incontrato gli ultrà, ma la società era contraria” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il calciatore dell’Inter Hakan Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi ultrà della curva Nord Marco Ferdico e Antonio Bellocco negando però di essere mai uscito a cena con loro e le rispettive famiglie. Rapporti che avrebbe intrattenuto nonostante la società gli avesse detto di non avere contatti con loro. Il centrocampista turco è stato sentito come testimone dagli investigatori Feedpress.me - 'Ndrangheta in curva, Calhanoglu rivela: “Ho incontrato gli ultrà, ma la società era contraria” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il calciatore dell’Inter Hakanha ammesso di essersicon i capidellaNord Marco Ferdico e Antonio Bellocco negando però di essere mai uscito a cena con loro e le rispettive famiglie. Rapporti che avrebbe intrattenuto nonostante lagli avesse detto di non avere contatti con loro. Il centrocampista turco è stato sentito come testimone dagli investigatori

Indagine curva Inter - oggi è il giorno di Calhanoglu : sarà sentito in procura - Hakan Calhanoglu atteso oggi in procura a Milan per essere sentito come testimone sull’indagine sulle curve di Inter e Milan Continua l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, dopo gli arresti delle scorse settimane e le testimonianze raccolte dai pm di alcuni tesserati di entrambe le squadre come Simone Inzaghi e Javier Zanetti . (Calcionews24.com)

Inchiesta Doppia Curva : dopo Inzaghi e Zanetti - anche Calhanoglu in questura. Gli ultimi aggiornamenti - “Parlo con Ferri, Zanetti, Marotta… Poi ti faccio sapere qualcosa“. . In una intercettazione, sempre Ferdico si rivolge all’ex difensore nerazzurro Materazzi dicendogli che aveva “saputo da Zanetti” che “funzionari di Polizia stavano monitorando la Curva”. A meno di cambi di programma, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ domani sarà Hakan Calhanoglu a presentarsi in Questura a Milano. (Calciomercato.it)

Inchiesta ultras - il capo della Curva Nord : “Ho incontrato Barella e Calhanoglu”. La cena con il calciatore turco insieme alle famiglie - “Adesso usciamo a mangiare lunedì o martedì con Calhanoglu, con le famiglie!”. In più circostanze, si legge ancora, “come emerso da altre conversazioni” si è compreso “che Ferdico avrebbe incontrato il calciatore turco ricevendo in dono magliette ufficiali consegnate poi a Bellocco”. “Addirittura”, scrive la Procura, in una conversazione del 26 maggio 2023 con Marco Materazzi, Ferdico dice “di ... (Ilfattoquotidiano.it)