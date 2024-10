'Ndrangheta e traffico di droga: arrestato il figlio del boss Papalia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenico Papalia, figlio di Antonio, storico boss della 'Ndrangheta in Lombardia, è stato arrestato, con ordinanza di custodia cautelare in carcere, in un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti con al centro l'accusa di associazione finalizzata al traffico di droga, in particolare Reggiotoday.it - 'Ndrangheta e traffico di droga: arrestato il figlio del boss Papalia Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenicodi Antonio, storicodella 'in Lombardia, è stato, con ordinanza di custodia cautelare in carcere, in un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti con al centro l'accusa di associazione finalizzata aldi, in particolare

Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto in California con una ferita al collo : arrestato il figlio 19enne - Aveva documentato eventi straordinari come la guerra in Bosnia, la caduta del Muro di Berlino, il rilascio di Nelson Mandela e il genocidio in Rwanda. Premiato fotografo e insegnante, Lowe viveva e lavorava tra Sarajevo e Londra. Con l'accusa di omicidio è stato arrestato il figlio 19enne. Continua a leggere . (Fanpage.it)

