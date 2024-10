Napoli, un mercato da nove grazie a Conte: per ora un solo punto interrogativo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una stagione fallimentare, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è affidato alla coppia Manna-Conte per ripartire. Dopo una prima fase iniziale, il nuovo mister ha optato per diversi cambiamenti, con molti calciatori che hanno lasciato la città partenopea dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. Al loro posto sono arrivati L'articolo Napoli, un mercato da nove grazie a Conte: per ora un solo punto interrogativo Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una stagione fallimentare, il presidente delAurelio De Laurentiis si è affidato alla coppia Manna-per ripartire. Dopo una prima fase iniziale, il nuovo mister ha optato per diversi cambiamenti, con molti calciatori che hanno lasciato la città partenopea dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. Al loro posto sono arrivati L'articolo, unda: per ora un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato Napoli - c’è l’annuncio che aspettava Conte : è successo in diretta - (LaPresse) spazionapoli. Antonio Conte è sempre stato chiaro sulla rosa, vuole una squadra molto lunga. L’allenatore ex Juventus e Inter può gioire, il Napoli è pronto a fare all-in per Bijol. Gli azzurri sono pronti alla prossima gara di campionato, al Castellani di Empoli contro i ragazzi di D’Aversa, bisognerà mettere in campo tanta grinta per battere un ottimo Empoli. (Spazionapoli.it)

VALDIFIORI : “CONTE E SARRI MANIACALI. OCCHIO AL NAPOLI - HA UN VANTAGGIO. CALHANOGLU O LOBOTKA : ECCO CHI PREFERISCO” - In quell’esperienza, c’era Verratti che arrivava dal PSG e contro l’Inghilterra giocai io. Ricordo il mio primo anno a Empoli, quando incontravo Khedira, Kovacic…erano degli animali sia a livello tecnico che fisico. Con la Juventus di Allegri si facevano risultati, e lui risalta meno. Quegli errori fatti da lui me li ha spiegati. (Tvplay.it)

Napoli - Lukaku svela un aneddoto su Conte : «Ecco cosa mi disse la prima volta» - PROGRESSI COL NAPOLI – […]. Il centravanti del Napoli racconta di una delle prime richieste del tecnico leccese nei suoi confronti Romelu Lukaku è stato Intervistato nel podcast “Friends of Sport” e ha parlato di diverse tematiche riguardo il suo presente al Napoli così come il suo passato all’Inter, accomunate entrambe dalla presenza di Antonio Conte in panchina. (Calcionews24.com)