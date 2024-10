Mugnano del Cardinale, detenzione di sostanze stupefacenti: arrestato 31enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, un’altra attività è stata condotta Avellinotoday.it - Mugnano del Cardinale, detenzione di sostanze stupefacenti: arrestato 31enne Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, un’altra attività è stata condotta

Sequestrati oltre 12 kg di droga e 5.640 euro : due arresti a Roma per spaccio di sostanze stupefacenti - È stata disposta nei confronti di entrambi gli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tali ritrovamenti hanno rafforzato le accuse nei confronti dei due uomini, i quali sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Facebook WhatsApp Twitter La Polizia di Stato ha effettuato un’importante operazione contro lo spaccio di droghe ... (Gaeta.it)

Giovane di 17 anni arrestato dopo aver somministrato biscotti contenenti sostanze stupefacenti alla madre - Nonostante i segnali allarmanti, la reale causa del suo malessere è stata scoperta successivamente. Facebook WhatsApp Twitter Un inquietante episodio di cronaca si è verificato a Trapani, dove un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Questo evento ha scatenato un’indagine da parte delle forze dell’ordine e ha portato a diversi ritrovamenti significativi ... (Gaeta.it)

Renzetti (Forza Italia) : "In città c'è un problema di abuso di sostanze stupefacenti - serve un tavolo istituzionale" - «Se a Pescara c’è un traffico di cocaina tale che una sola famiglia rom riesce a mettere a segno 300 cessioni al giorno, incassando ben 20mila euro a settimana, vuol dire che abbiamo non solo un problema di spaccio di droga, ma anche di abuso di sostanze stupefacenti. Che si trasforma in un... (Ilpescara.it)