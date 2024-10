Mistermovie.it - Mister Movie | Krypto il Supercane di DC, debutta nel film live-action Superman di James Gunn

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In una toccante celebrazione della relazione tra umani e animali,ha rivelato che il suo cane adottato, Ozu, ha ispirato l’inclusione di, il famosodella DC Comics, nel prossimo: Legacy”. Questo sarà il primo debutto cinematograficoper, che accompagneràin questa nuova avventura cinematografica, in uscita l’11 luglio 2025. L’ispirazione di: un legame tra fiction e realtà inIn un post emozionante sui social media,ha raccontato come l’esperienza con il suo cane Ozu, adottato da una difficile situazione di accaparramento, abbia influenzato il processo creativo dietro