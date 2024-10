Anteprima24.it - Minacce e porto abusivo di armi: 35enne denunciato dai Carabinieri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, intorno all’1:30, idella Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti a Lioni, in Corso Umberto, in seguito a una segnalazione pervenuta al “112” da parte di alcuni cittadini. Sul posto, i militari dell’Arma hanno identificato undel posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool. Il soggetto si aggirava per le strade del centro e nei pressi di locali pubblici, minacciando indiscriminatamente le persone presenti e mostrando una pistola. A seguito di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una munizione per pistola scacciacani. Durante ulteriori controlli, ihanno rinvenuto, occultata dietro una cabina dell’energia elettrica, una pistola scacciacani priva di tappo rosso.