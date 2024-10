Milan, Jacobelli: “Fonseca? Se ogni partita diventa il giudizio di Dio…” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca ha ancora la fiducia della società, almeno secondo le ultime di mercato. Il parere di Xavier Jacobelli a TMW Radio Pianetamilan.it - Milan, Jacobelli: “Fonseca? Se ogni partita diventa il giudizio di Dio…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), Pauloha ancora la fiducia della società, almeno secondo le ultime di mercato. Il parere di Xaviera TMW Radio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jacobelli a Milannews24 : «Stagione per ora altalenante; Ibra dirigente? Nessuno nasce imparato» - Lo dimostrano i risultati in campionato e […]. Come si può definire la stagione del Milan fino a questo momento? «Direi discontinua e altalenante. com. Le parole di Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosporto, in esclusiva a Milannews24 sui rossoneri Xavier Jacobelli ha parlato in esclusiva a Milannews24. (Calcionews24.com)

Milan - Jacobelli : “Troppo comodo dare la colpa a Fonseca. Leao e Theo …” - Il giornalista Xavier Jacobelli ha condiviso, ai microfoni di Sky Sport, un’analisi sul Milan e Paulo Fonseca, criticando anche Leao e Theo. (Pianetamilan.it)

Caso ultras Milan - Jacobelli : “Dobbiamo ripulire gli stadi da certi individui” - Xavier Jacobelli ha rilasciato delle dichiarazioni nella quale ha parlato del caso arresti degli ultras del Milan. Ecco il pensiero. (Pianetamilan.it)