Medioriente: Netanyahu, colpito potere fatto di male (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – La morte di Yayha Sinwar è stato “colpito un potere fatto di male” e questa è la sua “fine”. Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Hamas non potrà occuparsi del controllo della Striscia di Gaza”, prosegue. Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, colpito potere fatto di male Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – La morte di Yayha Sinwar è stato “undi” e questa è la sua “fine”. Così il premier israeliano, Benjamin. “Hamas non potrà occuparsi del controllo della Striscia di Gaza”, prosegue.

