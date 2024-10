Maternità surrogata, cos'è e cosa cambia ora? Le sanzioni previste per chi ricorre alla pratica per diventare genitore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri il Senato ha dato l'ok definitivo (con 84 sì, 58 no e nessun astenuto) al ddl di modifica della legge sulla Maternità surrogata, trasformandola in "reato universale". Ilmessaggero.it - Maternità surrogata, cos'è e cosa cambia ora? Le sanzioni previste per chi ricorre alla pratica per diventare genitore Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri il Senato ha dato l'ok definitivo (con 84 sì, 58 no e nessun astenuto) al ddl di modifica della legge sulla, trasformandola in "reato universale".

Maternità surrogata reato universale in Italia : “Grave violazione delle libertà individuali” - È nostro dovere continuare a lottare per un Paese più giusto e inclusivo, dove le scelte di ciascuno siano rispettate e tutelate”. La maggioranza ha portato avanti una volontà fortemente restrittiva, perché nel nostro Paese la pratica era già un reato da vent’anni, ma ora la punibilità è stata estesa a chi ne usufruisce all’estero, anche laddove è consentita. (Bergamonews.it)

Maternità surrogata - il divieto universale è legge - Come se ogni utero appartenesse a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini e alla maggioranza di Governo. Per almeno due motivi. La norma modifica l'articolo 12 della legge 40 del 19 febbraio 2004 che, al comma 6, prevede: 'Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre ... (Agi.it)

Maternità surrogata diventa reato universale - La gestazione per altri diventa reato universale. Anche chi la pratica all’estero dunque rischia fino a due anni di carcere e multe fino a un milione di euro. Servizio di David Murgia The post Maternità surrogata diventa reato universale first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)