Maternità surrogata. Bordignon, Forum delle Associazioni Familiari: "Bene introduzione reato, misura fondamentale a tutela dignità e diritti" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’ approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per rendere la Maternità surrogata un reato universale, contribuisce a scrivere una pagina storica nel contrasto ad una pratica che sfrutta il corpo delle donne e costituisce una palese violazione dei principi fondamentali Ilgiornaleditalia.it - Maternità surrogata. Bordignon, Forum delle Associazioni Familiari: "Bene introduzione reato, misura fondamentale a tutela dignità e diritti" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’ approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per rendere laununiversale, contribuisce a scrivere una pagina storica nel contrasto ad una pratica che sfrutta il corpodonne e costituisce una palese violazione dei principi fondamentali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luxuria : ”Maternità surrogata è ddl strumentale per impedire figli a coppie gay” - (Adnkronos) – Il disegno di legge approvato ieri in Senato contro la gestazione per altri, anche se compiuta all’estero da cittadini italiani e che da ieri in Italia è diventato ”reato universale” è ”solo un modo per nascondere la verità e cioè che secondo questo Governo gay e lesbiche non sono degni di essere genitori tant’è che è anche proibita l’adozione per i gay”. (Dailyshowmagazine.com)

La maternità surrogata diventa reato - Sassi (FdI) : “Italia faro di civiltà” - L’Italia si pone oggi come esempio in Europa e nel mondo, dimostrando di essere un baluardo nella difesa dei più deboli e vulnerabili. . Questa è una vittoria di civiltà, un esempio per quegli Stati che vogliono davvero garantire i diritti fondamentali e costruire un futuro basato su valori etici e giuridici solidi”. (Anteprima24.it)

Maternità surrogata - cos'è e cosa cambia ora? Le sanzioni previste per chi ricorre alla pratica per diventare genitore - Ieri il Senato ha dato l'ok definitivo (con 84 sì, 58 no e nessun astenuto) al ddl di modifica della legge sulla maternità surrogata, trasformandola in "reato universale".... (Ilmessaggero.it)