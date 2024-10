Metropolitanmagazine.it - Mariah Carey potrebbe stupirci con un album grunge realizzato negli anni Novanta

(Di giovedì 17 ottobre 2024): l’artista ha registrato unnel 1995 che prestoarrivare sul mercato musicale a distanza di circa trent’le rivelazioni sull’Nel 2020, la voce di Huntington ha rivelato di aversegretamente un, Someone’s Ugly Daughter mentre era al lavoro su Daydream (che ottenne sei candidature ai Grammy Awards). Dal 1995 ad oggi tra l’altro, nessun brano di questo progetto parallelo è venuto alla luce. Tuttocambiare al più presto, poichè la cantante non ha perso la speranza riguardo ad una possibile release. Ospite del podcast Las Culturistas, laha chiesto dovepubblicare il disco, ed il conduttore del programma Rogers le ha proposto di inserirlo in modo indipendente su Garage Band:“Sono così matta che non l’ho ancora fatto”.