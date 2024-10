361magazine.com - Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I reati risalgono al 2021è sempre nell’occhio del ciclone. Sia per la vicenda Sangiuliano, passando per le ultime testimonianze sul suo conto, fino a un’indagine. Stando a Il Fatto Quotidiano, sarebbeper reati contro il patrimonio: nei giorni scorsi la Guardia di Finanza le avrebbe notificato alcuni atti. Pronto un da parte della, che il quotidiano ha provato invano a contattare. A Roma, cpsì, la Procura continua a indagare sulla vicenda Sangiuliano. Si indaga per peculato proprio nei confronti dell’ex Ministro della Cultura a cui si aggiungono le presunte accuse di minacce e lesioni a corpo politico. Per le indagini del 2021 si cerca di fare chiarezza sul suo patrimonio. La famiglia gestisce alcuni negozi che si occupano di vestiti per cerimonie mentre, oltre 10 anni fa, laha fondato la società Cult Comunication Srl.