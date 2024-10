Lapresse.it - Manovra, duello sui fondi alla sanità. Meloni: “È record”, Schlein replica: “Legga le tabelle”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sento molte falsità in queste ore sue legge di Bilancio”. Di buon mattino, da Bruxelles dove si trova per il Consiglio Europeo, Giorgiablinda lae torna a difendere lo stanziamento previsto per i fondo sanitario nazionale, che ieri ha attirato la critiche dei medici e delle opposizioni. C’è un aumento di 6,4 miliardi in due anni: “+2,37 miliardi nel 2025 e +4,12 miliardi nel 2026”, precisa la premier, che rivendica: “della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni”. Le cifre aumentano in valore assoluto ma l’opposizione contesta che la crescita degli stanziamenti per il Fondo sanitario nazionale rallenta, mentre nelle settimane scorse si ipotizzava uno stanziamento più elevato, tra i 3 e 4 miliardi per il prossimo anno.